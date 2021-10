Talence Château de Thouars Gironde, Talence Course des restos du coeur Château de Thouars Talence Catégories d’évènement: Gironde

Château de Thouars, le vendredi 19 novembre à 20:00

Course en relais (10 x 2000 m) Marche nocturne (9 km) Soupe chaude, Banda les Sans-SouciOption a distance Course en relais (10×2000), marche nocturne (9km) Château de Thouars Talence Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:00:00 2021-11-19T22:30:00

