Course des Ponts Quai des Vernets Genève Catégorie d’évènement: Genève

Course des Ponts Quai des Vernets, 10 avril 2022, Genève. Course des Ponts

Quai des Vernets, le dimanche 10 avril à 09:00

Une course au coeur de la ville de Genève. Un parcours qui vous fait zigzager entre rive droite et rive gauche, un pont après l’autre. Un joli défi du dimanche matin ! _Formats de course :_ * 10km running * 7km walking * 1km enfants * 2km enfants * 1km Parent-Enfant

Pour plus d’information, veuillez consulter notre site internet.

Un lac, deux fleuves, et une multitude de ponts! Quai des Vernets Quai des Vernets Genève Les Acacias

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T09:00:00 2022-04-10T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Quai des Vernets Adresse Quai des Vernets Ville Genève lieuville Quai des Vernets Genève

Quai des Vernets Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Course des Ponts Quai des Vernets 2022-04-10 was last modified: by Course des Ponts Quai des Vernets Quai des Vernets 10 avril 2022 genève Quai des Vernets Genève

Genève