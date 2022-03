Course des poiriers en fleurs Mantilly Mantilly Catégories d’évènement: Mantilly

Mantilly Orne Mantilly 10 km à travers le bocage et les vergers… Après deux ans d’interruption, Mantilly (61) accueillera la 8ème édition de

sa course pédestre de printemps, « La Course des Poiriers en fleurs ». Sur un parcours vallonné de 10,2 km, les coureurs traverseront un paysage varié et authentique,

typique du bocage domfrontais. Après un départ place de la mairie à Mantilly, le parcours emprunte

de petites routes communales passant à proximité du Dolmen de la Table au diable et de la Chapelle

de l’Oratoire de Passais. A l’issue d’une boucle de 10,2 km, les coureurs franchissent la ligne d’arrivée

à Mantilly. « La Course des Poiriers en fleurs » a pour but de promouvoir les richesses du territoire domfrontais, parmi elles, le paysage de bocage et les productions locales (Mantilly est la capitale du Poiré), Ainsi une bouteille de Poiré et une confiture sont offertes à chacun des participants à l’arrivée. Des paniers du terroir sont à gagner par tirage au sort avec les dossards. Le départ de la course aura lieu à 10h.

