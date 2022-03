Course des Neutrons Saint-Maurice-l’Exil Saint-Maurice-l'Exil Catégories d’évènement: Isère

Saint-Maurice-l'Exil

Course des Neutrons Saint-Maurice-l'Exil, 2 avril 2022, Saint-Maurice-l'Exil.

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 17:00:00

En partenariat avec le centre nucléaire de production d'électricité St-Alban/St-Maurice, la Course des Neutrons vous propose pour sa 31e édition une nouveauté, la "Raidingue SME", et toujours les courses enfants et les courses classiques (6 et 12 km) ! annick.alonso@ville-st-maurice-exil.fr +33 4 74 29 75 06 https://www.ville-st-maurice-exil.fr/

