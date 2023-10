Course des lumières 2023 Hôtel de Ville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Course des lumières 2023 Hôtel de Ville Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 15h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

En marchant ou en courant, vous éclairez la nuit contre le cancer et pour tous les malades, munis d’un objet lumineux. Au programme, un magnifique moment de partage et de convivialité seul, en famille ou entre collègues. Depuis 2010, nous accompagnons des organismes luttant contre la maladie et finançant la recherche (hôpitaux, fondations, associations…). Seul, en famille, entre amis ou avec votre entreprise, apportez votre soutien à nos partenaires caritatifs et profitez d’un moment de partage et de convivialité. Au cœur des villes ou de manière connectée, participez à un événement fédérateur aux formats accessibles (marche, course, format connecté). PARTICIPER À LA COURSE DES LUMIÈRES, C’EST : Un soutien financier à notre partenaire, l’Institut Curie Une soirée inoubliable (DJ, stand photo, échauffement collectif) Un kit participant complet (t-shirt, dossard, objet lumineux) Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris Contact : hello@coursedeslumieres.com https://www.coursedeslumieres.com/inscription/paris

Charles WRONOCKI Coureur / Coureuse de nuit Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse Place de l'Hôtel de Ville Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Hôtel de Ville Paris latitude longitude 48.856757871566,2.35109892266423

Hôtel de Ville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/