Course des illuminés Saint-Rambert-d’Albon

Saint-Rambert-d’Albon Drôme Saint-Rambert-d’Albon Venez participer à la Course des Illuminés, une sortie en groupe depuis le centre ville pour un parcours de 5 kms. Pas de chrono, juste le plaisir de courir ensemble! N’oubliez pas votre frontale et animations à l’issue de la sortie. sana.ayadifr@gmail.com +33 7 60 19 86 06 https://www.footing-rambertois.fr/ Saint-Rambert-d’Albon

