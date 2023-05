Course des héros Domaine de Saint-Cloud, 18 juin 2023, Paris.

Le dimanche 18 juin 2023

de 08h00 à 14h00

.Tout public. payant

La Course des Héros prendra place le dimanche 18 juin 2023 à Paris, l’occasion de s’engager pour une association porteuse de sens : la Fédération des Comités Alexis Danan Pour La Protection de l’Enfance.

La

Course des Héros pour faire avancer une cause à grands pas.

Oserez-vous

être un super héros solidaire?

Quoi ?

La

Course des Héros est un évènement sportif et solidaire, qui rassemble chaque

année plusieurs milliers de participants autour d’une cause commune: le soutien

aux associations!

Ces

dernières oeuvrent en faveur de différentes causes : handicap, éducation,

maladies rares… ou Protection de l’Enfance en danger!

Pour

qui ?

C’est

le cas de la Fédération des Comités Alexis Danan pour la Protection de

l’Enfance qui, depuis 1936, mène des actions:

– De sensibilisation

et d’information auprès de différents publics

– D’accueil

et d’accompagnement des victimes et de leur famille

– D’écoute

24H/24 et 7J/7

Comment nous aider ?

La Course des Héros se tiendra

le 18 juin 2023 au Domaine National de Saint Cloud.

Chaque participant s’inscrit

sur le site de la Course des Héros, sélectionne la Fédération et choisit le

défi de son choix, entre une marche ou une course de 2, 6 ou 10 km. Il pourra

prendre le départ après avoir récolté 250€ pour l’association.

Aujourd’hui

nous sollicitions votre aide et votre générosité pour :

– Participer

en tant que coureur pour la Fédération et récolter des dons d’un montant

minimum de 250€

– Faire un

don sur la cagnotte d’un de nos coureurs déjà inscrits

– Partager

cet article, parler de l’association et de l’évènement autour de vous.

A

bientôt? Nous l’espérons!

01

42 05 04 90

www.pourlaprotectiondelenfance.com

Domaine de Saint-Cloud Domaine National de Saint-Cloud, Grille de la Manufacture de Sèvres 92210 Paris

Contact : https://www.coursedesheros.com/

