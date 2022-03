Course des Flammes Marseille 2e Arrondissement, 18 juin 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Cet événement se déroule en 2 étapes : la première le défi solidaire pour ouvrir une page de collecte (s’inscrire sur le site www.coursedesflammes.fr). L’objectif est de collecter 200€ de dons, auprès de votre entourage personnel ou bien professionnel, ou de manière originale et créative (vente de peinture, bijoux …), le tout avant le 18 juin. Pour les mineurs ou étudiants, l’objectif minimal de collecte est de 100€.



La deuxième : le 18 juin, relever un défi sportif en effectuant un parcours de ralliement au choix parmi les 3 disciplines :

la marche familiale de 6 km

la course de 10 km

le paddle 6 km



Le départ des parcours se fait en fin d’après-midi, ensuite nous vous donnons rendez-vous sur l’esplanade du Mucem au village d’arrivée de la Course des Flammes : animations gratuites, prestations scéniques, émotions garanties jusqu’au coucher du soleil.

L’association Sourire à la Vie organise la 4e édition de la Course des Flammes, préserver et développer et ses actions ( accompagner les enfants et adolescents malades du cancer sur le niveau social, médical, culturel, psychologique).

https://www.sourirealavie.fr/

