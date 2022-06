Course des Etangs Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Course des Etangs Marignane, 28 août 2022, Marignane. Course des Etangs

Départs et arrivées sur le parvis de l’Hôtel de Ville Marignane Bouches-du-Rhône

2022-08-28 – 2022-08-28 Marignane

Bouches-du-Rhône Très bon test de reprise pour l’ensemble des participants de Juniors à Masters.

Départ à 19h30 de la Base de loisirs



Inscriptions : www.kms.fr

Engagement payant.



Votre dossard/plaque ne vous sera remis(e) que si vous avez :

– soit fourni votre certificat médical (ou copie), indiquant la clause : « ne présente aucune contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition ».

– soit la photocopie recto/verso d’une licence sportive datée de moins d’un an au jour de l’épreuve portant attestation de la délivrance d’un certificat médical.



Responsabilité civile : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.



Téléphone : 0 892 683 313 (0,34 euros/mn)

Adresse mail : contact@kms.fr

Site : www.kms.fr A vos marques, prêt, partez ! La Course des Etangs revient encore cette année.

C’est une course pédestre qui vous fait découvrir un parcours atypique.

