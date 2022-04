Course des Enfoiros IUCT Oncopole Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**La Course des Enfoiros 2022** La **Course des Enfoiros** se déroule le 14 mai 2022 à partir de 14h à l’**Oncopole** de Toulouse. Une **course caritative** où tous les bénéfices seront reversés aux **Restos du Coeur** de Haute-Garonne. Au programme de l’après-midi : * 14h : accueil du public et retrait des dossards * 15h15 : départ **5km** * 16h : départ **10km** * 19h : concert gratuit des Enfoiros Les Enfoiros de l’**INSA** se mobilisent tout au long de l’année pour soutenir les Restos du Coeur. Cette année, retrouvez le **groupe Zéro** lors de la Course des Enfoiros ! Pendant 2h, ils vous feront danser sur un répertoire pop, rock et variété française. + d’informations : [site officiel](https://lacoursedesenfoiros.org/ “site officiel”)

