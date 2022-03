COURSE DES DEMAINS Bassan Bassan Catégories d’évènement: Bassan

Trail, Run and Bike, Marche Nordique, VTT, voici la liste des disciplines proposées par la Course des Demains au profit du Comité de l'Hérault de la Ligue Contre le cancer. Organisée par la Ligue Contre le Cancer, Antenne de Bassan, avec le concours de la Ville de Bassan, du Département de l'Hérault et le soutien logistique d'Hérault Sport, la course des Demains se déroulera le dimanche 27 mars. Dès 9h au départ de l'esplanade, avec au choix des parcours de 6 km ou 11 km, voici l'occasion de participer à une manifestation sportive et solidaire. Un Run Kids sur 600 m est aussi au programme. http://www.course-des-demains.fr/

