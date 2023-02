Course des cuirassiers Reichshoffen Reichshoffen Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Reichshoffen EUR Avis aux sportifs ! Venez relever l’un des défis proposés par l’Athletic Vosges du Nord (ADVN). À l’occasion du 10ème anniversaire des courses des cuirassiers, les parcours se feront dans le sens inverse et des nouveautés sont au programme. > Samedi 18 mars, à 19h, départ de la nocturne des cuirassiers, 11,5 km > Dimanche 19 mars, à 9h15, départ du trail des cuirassiers, 25 km > Dimanche 19 mars, à 10h15, départ de la foulée des cuirassiers, 10 km > Dimanche 19 mars, à 9h20, départ de la marche nordique, 8,5 km > Samedi 18 et dimanche 19 mars, combinez la nocturne et le trail des cuirassiers (classement cumulé), 36 km Restauration (tartes flambées, pizzas, bretzels, soupe, knacks…), buvette et animations. Venez relever l’un des défis proposés par l’Athletic Vosges du Nord (ADVN). À l’occasion du 10ème anniversaire des courses des cuirassiers, les parcours se feront dans le sens inverse et des nouveautés sont au programme. Sur inscription. +33 6 78 43 32 39 Reichshoffen

