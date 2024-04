COURSE DES CHAPELLES 7ÈME ÉDITION La Tour-sur-Orb, dimanche 30 juin 2024.

COURSE DES CHAPELLES 7ÈME ÉDITION La Tour-sur-Orb Hérault

La 7e édition de La Course des Chapelles aura lieu dimanche 30 juin à La Tour-sur-Orb.

RDV devant la mairie de La Tour-sur-Orb.

9h 3 Courses Jeunes (gratuit)

10h course adultes de 10 km

12h podium

12h30 apéritif

La formule ? distance 10 km départ 10h tarif 10 € !

Records à battre H 35’21 » F 45’14 »

Créée en 2017, la Course des chapelles est née de la volonté de l’association des Amis du Patrimoine ND des Lumières et d’une collaboration étroite avec la Mairie de La Tour sur Orb.

Ce rendez-vous annuel s’inscrit dans le paysage des Hauts Cantons de la Vallée de l’Orb, paysage d’espaces naturels et culturels. Cette course de 10kms sur route et chemin de vignes permet la découverte de 3 chapelles romanes, joyaux du XIème et XIIème siècles au milieu des vignes pour Saint Pierre de Brousson, en haut d’une colline pour le Prieuré Saint Xist, enchâssée dans un petit hameau pour Sainte Marie de Frangouille.

us accueillir, venez nombreux, petits et grands !

Plus d’infos

sur le site www.coursedeschapelles.com

par mail Contacter par e-mail

par téléphone 06 09 90 69 26 (Brigitte Ferrier) 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30

fin : 2024-06-30

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie coursedeschapelles@gmail.com

L’événement COURSE DES CHAPELLES 7ÈME ÉDITION La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2024-04-04 par OT DU GRAND ORB