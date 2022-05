Course des 3 sentiers Vendays-Montalivet, 31 juillet 2022, Vendays-Montalivet.

Course des 3 sentiers Vendays-Montalivet

2022-07-31 09:30:00 – 2022-07-31

Vendays-Montalivet Gironde

La course des 3 sentiers a lieu à Montalivet, c’est un évènement de course à pied convivial qui propose aux participants plusieurs formats pour que chacun y trouve son compte et prenne un maximum de plaisir. Nous vous proposons deux formats de course à pied, 6 km et 15 km, ainsi qu’une course kids de 1 km. Nous avons adapté les parcours pour qu’ils soient agréables et diversifiés.

Un peu de sport avant une après midi détente au marché et à la plage, ça vous tente ?

La course des 3 sentiers a lieu à Montalivet, c’est un évènement de course à pied convivial qui propose aux participants plusieurs formats pour que chacun y trouve son compte et prenne un maximum de plaisir. Nous vous proposons deux formats de course à pied, 6 km et 15 km, ainsi qu’une course kids de 1 km. Nous avons adapté les parcours pour qu’ils soient agréables et diversifiés.

Un peu de sport avant une après midi détente au marché et à la plage, ça vous tente ?

La course des 3 sentiers a lieu à Montalivet, c’est un évènement de course à pied convivial qui propose aux participants plusieurs formats pour que chacun y trouve son compte et prenne un maximum de plaisir. Nous vous proposons deux formats de course à pied, 6 km et 15 km, ainsi qu’une course kids de 1 km. Nous avons adapté les parcours pour qu’ils soient agréables et diversifiés.

Un peu de sport avant une après midi détente au marché et à la plage, ça vous tente ?

Vendays-Montalivet

dernière mise à jour : 2022-04-07 par