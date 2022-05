Course des 10 kms de Yerville Yerville, 29 mai 2022, Yerville.

Course des 10 kms de Yerville Yerville

2022-05-29 09:45:00 09:45:00 – 2022-05-29

Yerville Seine-Maritime

L’Association Yervillaise des Coureurs et des Marcheurs du Dimanche organise sa 3ème édition des 10 kms de Yerville !

Venez parcourir la campagne Yervillaise en passant par les communes de Criquetot sur Ouville et d’Ouville l’Abbaye ! Le parcours est très roulant avec tout de même quelques petites bosses !

Départ des épreuves de marche et de course à pied au Centre Sport et Santé de Yerville (ancien Centre Régional de la Jeunesse et des Sports) : à 9h30 pour la marche et à 9h45 pour la course.

Tarif unique de 10 € par épreuve. Cadeau pour chaque participant et tombola !

+33 6 24 12 56 83

