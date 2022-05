Course d’enduro passion Vouziers Vouziers Catégorie d’évènement: Vouziers

Place carnot Vouziers Ardennes Vouziers Course d’enduro passion avec 3 spéciales chronométréesDépart de 8 h à 9 h30 de la place Carnot à Vouziers. 3 spéciales chronométrées :- les Petites Armoises dès 8h30- Marquigny dès 9h30- Vouziers dès 10h30Animations – buvette – entrée gratuiteOrg. : Arden’Moto Passion http://www.amp08.com/ Place carnot Vouziers

