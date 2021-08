Colomiers Boulevard du Sélery Colomiers, Haute-Garonne Course d’endurance VTT Boulevard du Sélery Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Course d’endurance VTT Boulevard du Sélery, 19 septembre 2021, Colomiers. Course d’endurance VTT

Boulevard du Sélery, le dimanche 19 septembre à 09:00

Les amateurs de VTT ont rendez-vous sur les rives du Bassac pour participer à une course d’endurance en solo ou en duo (équipe masculine, féminine ou mixte sans contrainte d’âge). Les particpnts non licenciés à FFC devront présenter un certificat médical. Les enfants de 8 à 12 ans auront leur propre parcours. Départ à 9h30, remise des prix à 12h. Accueil et départ près du parking du Bassac. Stationnement obligatoire au cimetière paysagé. USC Cyclisme Président Daniel Dubliquy 06 22 11 21 33 Horaires ——– 9h-18h **Détails sur le lieu**: Boulevard du Sélery Les amateurs de VTT ont rendez-vous sur les rives du Bassac pour participer à une course d’endurance en solo ou en duo (équipe masculine, féminine ou mixte sans contrainte d’âge). Les particpnts no Boulevard du Sélery Boulevard du Sélery Colomiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Boulevard du Sélery Adresse Boulevard du Sélery Ville Colomiers lieuville Boulevard du Sélery Colomiers