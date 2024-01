COURSE D’ENDURANCE KARTING – SUN KARTING Sérignan, dimanche 11 février 2024.

COURSE D’ENDURANCE KARTING – SUN KARTING Sérignan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 08:30:00

fin : 2024-02-11

Sun Karting vous propose une course de karting avec 30min d’essai et une course de 2h. Le petit déjeuner est offert ainsi qu’un apéro en fin de course après la remise des trophées.

Inscription obligatoire.

EUR.

Route de Valras

Sérignan 34410 Hérault Occitanie roquesyann98@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-13 par OT BEZIERS MEDITERRANEE