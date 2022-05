Course d’endurance équestre Sainte-Anne-Saint-Priest Sainte-Anne-Saint-Priest Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Sainte-Anne-Saint-Priest

Course d’endurance équestre Sainte-Anne-Saint-Priest, 28 mai 2022, Sainte-Anne-Saint-Priest. Course d’endurance équestre Le Bourg Sainte-Anne-Saint-Priest

2022-05-28 – 2022-05-29

Le Bourg Sainte-Anne-Saint-Priest Haute-Vienne Sainte-Anne-Saint-Priest Rdv à la mairie de St Anne le 28 au soir et 29 à 8h30. Rens : 06 15 52 20 82 Samedi 28 soir repas grillade et animations. Course d’endurance équestre départ dimanche 29 mai à 8h30 retour à St Anne selon les parcours, soir repas grillade et animations. Rdv à la mairie de St Anne le 28 au soir et 29 à 8h30. Rens : 06 15 52 20 82 Le Bourg Sainte-Anne-Saint-Priest

Lieu Sainte-Anne-Saint-Priest
Adresse Le Bourg
Ville Sainte-Anne-Saint-Priest

