Course d'endurance équestre 2021-07-10 10:00:00 – 2021-07-11 22:00:00 SALLE DES FETES La Croix-Blanche

La Croix-Blanche Lot-et-Garonne La Croix-Blanche Samedi : Course de jeunes chevaux, concert Spitfire.

Dimanche : Epreuves 10 à 100 km, CEI amateur et club.

