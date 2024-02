Course d’endurance équestre Gomer, dimanche 3 mars 2024.

Course d’endurance équestre Gomer Pyrénées-Atlantiques

7e édition Course d’endurance équestre : + de 175 participants sur 3 boucles de 10, 20 et 30 km. Courses entre 10 et 80 km. Buvette et restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03

fin : 2024-03-03

Gomer 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

