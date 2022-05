Course de voitures à pédales Amagne Amagne Catégorie d’évènement: AMAGNE

Amagne Ardennes Amagne Pour son grand retour,Plusieurs animations : Free ride à’magne pour grands ou petits, en trottinette, à vélo, en overboard, en roller ou en karting à pédale ; Fun’race, la course des fêtards déguisés et la Course élite à bord de voitures à pédales l’AMACIA organise son marché artisanal de 10h à 18h au centre de la course Nombreux exposants (gastronomie, bijoux, déco, …) Tombola http://www.biscaraetc.fr/ Amagne

