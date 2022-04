Course de trottinettes Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Course de trottinettes Le Touquet-Paris-Plage, 22 avril 2022, Le Touquet-Paris-Plage. Course de trottinettes Place du marché couvert Le Touquet-Paris-Plage

2022-04-22 – 2022-04-22

Place du marché couvert Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais Le Touquet-Paris-Plage Vendredi 22 avril 2022 Course de Trottinettes de 14h à 17h30, place du marché couvert.

Inscription : 5 € – 14h-14h45 : validation des pré-inscriptions et retrait des dossards.

– 15h : course des 4/6 ans (effectif max 60 enfants).

– 15h25 : remise des prix des 4/6 ans. – 15h30 : course des 7/9 ans (effectif max 60 enfants).

– 15h55 : remise des prix des 7/9 ans. – 16h : course des 10/12 ans (effectif max 60 enfants).

– 16h25 : remise des prix des 10/12 ans. – 16h30 : restitution des dossards contre un coupon valable pour le goûter.

Goûter servi à partir de 16h30. Parallèlement : village des enfants avec ses différentes animations de 14h à 17h30. office-tourisme@letouquet.com +33 3 21 06 72 00 https://boutique.letouquet.com/billetterie/course-de-trotinnettes Vendredi 22 avril 2022 Course de Trottinettes de 14h à 17h30, place du marché couvert.

Goûter servi à partir de 16h30. Parallèlement : village des enfants avec ses différentes animations de 14h à 17h30. Place du marché couvert Le Touquet-Paris-Plage

