Cabannes Bouches-du-Rhône Cabannes 10 10 Course de taureaux le Trident d’Or.

Manades : Lautier B, Richebois, St Pierre.

Course de taureaux le Trident d'Or. +33 4 90 90 47 96

