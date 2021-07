Cabannes Cabannes Bouches-du-Rhône, Cabannes Course de taureaux jeunes emboulés Cabannes Cabannes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cabannes

Course de taureaux jeunes emboulés Cabannes, 7 août 2021-7 août 2021, Cabannes. Course de taureaux jeunes emboulés 2021-08-07 – 2021-08-07 Place 8 mai 1945 Arènes

Cabannes Bouches-du-Rhône Course de taureaux jeunes amboulés organisé par le Club Taurin Lou Prouvènço au profit de la Ligue Contre le Cancer avec la Manade Chauvet et les jeunes raseteurs stagiaires. Course de taureaux emboulés aux arènes municipales. Course de taureaux jeunes amboulés organisé par le Club Taurin Lou Prouvènço au profit de la Ligue Contre le Cancer avec la Manade Chauvet et les jeunes raseteurs stagiaires. dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Cabannes Étiquettes évènement : Autres Lieu Cabannes Adresse Place 8 mai 1945 Arènes Ville Cabannes lieuville 43.85743#4.95065