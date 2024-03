Course de Taù Av Th.Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer, mercredi 9 octobre 2024.

Course de Taù Av Th.Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Course de Taù , Course camarguaise aux arènes Organisée par le PNRC (Parc Naturel Régional de Camargue) et la Municipalité.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-09 15:00:00

fin : 2024-10-09

Av Th.Aubanel Aux Arènes

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Course de Taù Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2024-02-07 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer