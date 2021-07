Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Course de Tau Neufs « Trophée Glanum » Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Course de Tau Neufs « Trophée Glanum » Saint-Rémy-de-Provence, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Rémy-de-Provence. Course de Tau Neufs « Trophée Glanum » 2021-07-22 21:30:00 – 2021-07-22

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Raseteurs invites sur les courses de Tau :

Soler Jeremy – Mateo Ludovic – Sola Corentin Charnelet Michael – Roig Thomas – Gautier Antony – Boyer Fréderic – Lopez Florian



Jeudi 22 juillet Course de Tau Neuf à 22 h

Manades Nicolin – Cuillé – Cavallini – Roumanille

Raseteurs : Soler Jérémy, Mateo Ludovic, Sola Corentin, Charnelet Michael, Roig Thomas, Gautier Antony, Boyer Fréderic et Lopez Florian.



Jeudi 29 juillet Course de Tau Neuf à 22 h

Manades La Galère – Lagarde – Blanc– Reynaud Raseteurs invites sur les 2 courses de Tau :

Soler Jeremy – Mateo Ludovic – Sola Corentin Charnelet Michael – Roig Thomas – Gautier Antony

Boyer Fréderic – Lopez Florian



Vendredi 27 Aout Course de Tau à 21 h 30 Finale du Trophée Glanum

Les 8 meilleurs tau de la saison 2021 Course de Tau Neufs « Trophée Glanum » http://clubtaurinlouglanum.unblog.fr/ Raseteurs invites sur les courses de Tau :

Soler Jeremy – Mateo Ludovic – Sola Corentin Charnelet Michael – Roig Thomas – Gautier Antony – Boyer Fréderic – Lopez Florian



Jeudi 22 juillet Course de Tau Neuf à 22 h

Manades Nicolin – Cuillé – Cavallini – Roumanille

Raseteurs : Soler Jérémy, Mateo Ludovic, Sola Corentin, Charnelet Michael, Roig Thomas, Gautier Antony, Boyer Fréderic et Lopez Florian.



Jeudi 29 juillet Course de Tau Neuf à 22 h

Manades La Galère – Lagarde – Blanc– Reynaud Raseteurs invites sur les 2 courses de Tau :

Soler Jeremy – Mateo Ludovic – Sola Corentin Charnelet Michael – Roig Thomas – Gautier Antony

Boyer Fréderic – Lopez Florian



Vendredi 27 Aout Course de Tau à 21 h 30 Finale du Trophée Glanum

Les 8 meilleurs tau de la saison 2021 dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Rémy-de-Provence Adresse Ville Saint-Rémy-de-Provence