Course de solex Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Course de solex Lamballe-Armor, 2 avril 2022, Lamballe-Armor.

2022-04-02 12:00:00 – 2022-04-03 19:00:00

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Course de solex à Morieux. Organisée par le comité des fêtes. 1er course de l’année du challenge Bretagne et Pays de Loire Samedi 02 Avril :

Endurance De 4h de 14h à 18h Dimanche 03 avril :

Manches de vitesse de 14h à 18h dont entracte de 15h30 à 16h pour démonstration d acrobaties moto Tout le week-end :

Graffiti live

