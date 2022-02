Course de ski – la bi’sex’styles La Pesse La Pesse Catégories d’évènement: Jura

La Pesse

Course de ski – la bi’sex’styles La Pesse, 23 février 2022, La Pesse. Course de ski – la bi’sex’styles La Pesse

2022-02-23 – 2022-02-23

La Pesse Jura La Pesse La Bi’Sex’Styles Mercredi 23 février à La Pesse Relais ludique à l’Américaine en ski de fond.

1 fille / 1 garçon

1 en classique / 1 skating

350 mètres de parcours / 350 éclats de rire.

Buvette et restauration Inscriptions à 18h00 – Départ à 19h.

www.usclp.fr

