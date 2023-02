Course de ski de fond – nocturne des monts de joux Les Fourgs Les Fourgs Catégories d’Évènement: Doubs

Les Fourgs

Course de ski de fond – nocturne des monts de joux, 1 mars 2023, Les Fourgs Les Fourgs. Course de ski de fond – nocturne des monts de joux La Coupe Les Fourgs Doubs

2023-03-01 19:00:00 – 2023-03-01 23:30:00 Les Fourgs

Doubs Les Fourgs Dès 19h (inscription sur place de 18h à 19h).

Etape du challenge des Monts de Joux. Course de relais par équipe de 3 compétiteurs, effectué le plus de distance en 1 heure.

Concours ouvert à tout public http://sc-fourgs.blogspot.com/ Les Fourgs

dernière mise à jour : 2023-01-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Les Fourgs Autres Lieu Les Fourgs Adresse La Coupe Les Fourgs Doubs Ville Les Fourgs Les Fourgs lieuville Les Fourgs Departement Doubs

Les Fourgs Les Fourgs Les Fourgs Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les fourgs les fourgs/

Course de ski de fond – nocturne des monts de joux 2023-03-01 was last modified: by Course de ski de fond – nocturne des monts de joux Les Fourgs 1 mars 2023 Doubs La Coupe Les Fourgs Doubs Les Fourgs Les Fourgs, Doubs

Les Fourgs Les Fourgs Doubs