Course de ski de fond : la ronde des cimes Les Fourgs Les Fourgs Catégories d’évènement: Doubs

Les Fourgs

Course de ski de fond : la ronde des cimes Les Fourgs, 8 janvier 2023, Les Fourgs. Course de ski de fond : la ronde des cimes

La Coupe Les Fourgs Doubs

2023-01-08 – 2023-01-08 Les Fourgs

Doubs Les Fourgs EUR 17 40 A 9h45 : départ 10km

A 10h : départ 30km.

Course populaire de ski de fond franco-suisse. 10 et 30 km en style libre : 10 km L – U19 – Se/Mast et 30 km L – U20 – Se / Mast

Attention : majoration de 5€ le jour de la course. http://www.sc-fourgs.blogspot.com/ Les Fourgs

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Les Fourgs Autres Lieu Les Fourgs Adresse La Coupe Les Fourgs Doubs Ville Les Fourgs lieuville Les Fourgs Departement Doubs

Les Fourgs Les Fourgs Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-fourgs/

Course de ski de fond : la ronde des cimes Les Fourgs 2023-01-08 was last modified: by Course de ski de fond : la ronde des cimes Les Fourgs Les Fourgs 8 janvier 2023 Doubs La Coupe Les Fourgs Doubs Les Fourgs

Les Fourgs Doubs