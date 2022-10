Course de ski de fond – inter-sociétés

2023-03-03 19:00:00 – 2023-03-03 23:00:00 Organisée par le Ski-Club des Fourgs.

Course de ski de fond inter-sociétés ouverte à chaque association, entreprise, etc… du village des Fourgs.

Pour participer :

-faire une équipes de 3personnes (soit 1 fille, 2 garçons) ou (2 filles, 1 garçon)

-se déguiser

ski-club.lesfourgs@laposte.net

