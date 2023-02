Course de ski de fond – 48e Marathon du Turchet Les Pontets Les Pontets Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Les Pontets Turchet classique le samedi 25 février 2023.

Départ à 14h30 Les Pontets.

Résultats à 16h.

Course de ski de fond classique de 15km, Hommes et Dames. Marathon du Turchet le dimanche 26 février 2023.

Départ à 10h00.

Résultats partiels et remise de récompenses à 13h

Vin d’honneur à 13h30.

Course de ski de fond en style libre de 15 km ou 30 km, Hommes et Dames. Organisé par l’US Turchet.

Inscriptions en ligne sur taktik-sport.com/inscriptions ou sur place.

Résultats sur place ou sur taktik-sport.com.

Accès libre pour les spectateurs. Buffet et buvette sur place. Les Pontets

