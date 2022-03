Course de ski alpin Coupe de Bronze U12 Saint François Longchamp Saint François Longchamp Catégories d’évènement: Saint-François-Longchamp

Saint François Longchamp Savoie Cette course regroupe tous les enfants nés en 2010/2011 de tous les clubs de la Basse Maurienne. Les enfants s’affronteront autour d’un slalom géant en deux manches. La remise des prix aura lieu devant l’Office du Tourisme après la course. clubdessportssfl@gmail.com http://clubdessportssfl.wixsite.com/site-club-sfl Saint-François-Longchamp Domaine skiable Saint François Longchamp

