Course de Segway Saint François Longchamp Saint François Longchamp Catégories d’évènement: Saint-François-Longchamp

Savoie

Course de Segway Saint François Longchamp, 3 juillet 2022, Saint François Longchamp. Course de Segway

Parvis de l’Office de Tourisme Saint-Francois-Longchamp Saint François Longchamp Savoie Saint-Francois-Longchamp Parvis de l’Office de Tourisme

2022-07-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-09-04

Saint-Francois-Longchamp Parvis de l’Office de Tourisme

Saint François Longchamp

Savoie EUR 5 Venez vous défier lors d’une compétition de Segway. Un parcours ludique sera tracé et tentez de battre le record. Inscriptions au magasin Skiset l’Eterlou, place de la Madeleine. eterlou@eterlou-sports.com +33 4 79 59 15 07 https://leterlou-sports.notresphere.com/ Saint-Francois-Longchamp Parvis de l’Office de Tourisme Saint François Longchamp

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-François-Longchamp, Savoie Autres Lieu Saint François Longchamp Adresse Saint François Longchamp Savoie Saint-Francois-Longchamp Parvis de l'Office de Tourisme Ville Saint François Longchamp lieuville Saint-Francois-Longchamp Parvis de l'Office de Tourisme Saint François Longchamp Departement Savoie

Saint François Longchamp Saint François Longchamp Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-francois-longchamp/

Course de Segway Saint François Longchamp 2022-07-03 was last modified: by Course de Segway Saint François Longchamp Saint François Longchamp 3 juillet 2022 Parvis de l'Office de Tourisme Saint-Francois-Longchamp Saint François Longchamp Savoie

Saint François Longchamp Savoie