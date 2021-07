Course de Satin Manade Jacques Bon,Le Sambuc, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Arles.

Course de Satin

Manade Jacques Bon, Le Sambuc, le dimanche 11 juillet à 09:00

[http://www.festivarles.com](http://www.festivarles.com)itolo et son cheval Olympic du vent du large ? Réponse le 11 juillet à la mande Bon, au Sambuc, où se tiendra la traditionnelle course de Satin. C’est à dos de cheval Camargue, et à cru, que se dispute cette course vieille de plus de 60 ans, épreuve reine d’une journée en forme de démonstration des qualités du cheval de race Camargue. Ainsi, un concours de ferrade, (dont le but est de guider au grand galop un taureau jusqu’à l’attraper dans une zone déterminée), . une épreuve de maniabilité réservée aux enfants (6-12 ans) et deux autres courses (Peù blanc et Taïolo) sont également au programme de cette journée organisée par Festiv’Arles, et qui s’inscrit dans le cadre des Fêtes d’Arles. Programme de la journée : 9h00 Ouverture Officielle par La Reine d’Arles et ses Demoiselles d’Honneur, accueillies par les Gardians 9h30 Début des qualifications des courses de la Taïolo, Péu Blanc et Satin 11h30 Concours de ferrade suivi de la remise des prix 13h15 Apéritif et Repas sur inscription au 04 90 96 47 00 ou possibilité de pique-niquer 16h00 Concours de maniabilité enfants 17h30 finale des Courses suivie de la remise des prix La journée est animée par une peña Festiv’Arles, tél. 04 90 96 47 00. www.festivarles.com

Entrée et parging gratuits

Course équestre traditionnelle organisée dans le cadre des Fêtes d’Arles

Manade Jacques Bon,Le Sambuc Arles Arles Bouches-du-Rhône



