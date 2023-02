Course de satin Arles, 18 juin 2023, Arles .

Depuis 1529, la Course de Satin a lieu. Ce type de courses appartient aux vieux fonds de cérémonies rituelles que les civilisations antiques ont légué au christianisme. A l’origine, c’était le samedi, veille de la Pentecôte et jour de grande foire, qu’avaient en Arles, les courses de chevaux. Le prix en était alors une écharpe de soie verte à franges d’argent.



En Pays d’Arles, ces courses sans pari et juste pour l’honneur, ont toujours été très appréciées du public. Il est vrai qu’ici, l’élevage du cheval date de l’époque celtique et aujourd’hui, Arles et son delta sont toujours une terre d’élevage et de pratique équestre majeure.



Les évènements de la journée

Concours de ferrades à « l’ancienne »

Ainsi que cela se pratiquait depuis toujours, les gardians doivent « courséger » (poursuivre en le guidant), le taureau, le tomber et l’attraper, sous peine de disqualification, entre deux sillons ou lignes matérialisées par les ol, devant le jury où siègent des personnalités du monde du chaval et de la bovino. Une dixaine d’équipes s’affronteront lors de ce concours.

Concours de maniabilité

Epreuve particulièrement spectaculaire par les connaissances équestres de nos cavaliers et la rapidité de leurs chevaux. Ouverte à tous les cavaliers.

Course de la taïolo

Cette course est ouverte aux cavaliers de toutes régions et aux chevaux de toutes races. Le vainqueur reçoit une « taïolo » rouge.

Course de satin

Réservée exclusivement aux chevaux de race Camarguaise avec papier, Elle est courue à cru (sans selle). Le gagnant se verra remettre « l’echarpe de satin » brodée d’or dont une réplique est exposée au Museon Arlaten.

Il la gardera pendant un an. Elle ne deviendra sa propriété qu’après trois victoires consécutives.

Course de peu blan

Réservé aux chevaux de race Camargue avec papiers, elle est courue avec ou sans selle.



Horaires :

9h30 – Ouverture officielle par la Reine d’Arles et ses Demoiselles d’Honneur accueillies par les Gardians

10h30 – Concours de Ferrades

13h – Apéritifs et Repas (sur inscription au 04 90 96 47 00) ou possibilité de pique-niquer

15h30 – Concours de maniabilité des enfants

16h – Course de La Taïolo,

16h30 – Course du Peù Blan

17h – Course de Satin

17h30 – Remise des prix

