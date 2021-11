Luisant Luisant Eure-et-Loir, Luisant Course de relais BMX Luisant Luisant Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Luisant Eure-et-Loir

Une course de relais dite à l'américaine se déroulera sur la piste de BMX pendant que les tous petits pourront se faire plaisir sur un pumtrack aménagé spécialement pour eux sur le terrain de basket. Une buvette sera installée également, ainsi qu´un espace dépôt vente d´articles de BMX.

Trois clubs de BMX euréliens (Nogent-le-Roi, Chartres et Luisant) se mobilisent ensemble pour le Téléthon 2021 sur la piste du stade Jean Bouin de Luisant.

+33 7 83 39 10 65

