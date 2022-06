Course de push-car pour enfants Rohrwiller, 25 juin 2022, Rohrwiller.

Course de push-car pour enfants Rohrwiller

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-25 17:00:00

Rohrwiller 67410 Rohrwiller

EUR Défi familial ! Fabriquez votre voiture et participez à la course avec votre bolide le jour J !

Créez une équipe parent/enfant et tentez de remporter un trophée en famille lors de la course de push car ! Un « push-car » est un bolide fait de bric et de broc qui avance par la force de ses pousseurs.

Tous les bénéfices de cette journée seront reversés à l’association des parents d’élèves de Rohrwiller pour financer les projets d’écoles.

Deux niveaux seront représentés :

– 11h : course des maternelles avec trottinettes, tricycles, draisiennes… + course duo pour tous pieds attachés.

– 15h : pour les plus grands, course « push car ».

Des animations complèteront les courses durant toute la journée ! Manœuvres des pompiers, démonstrations des gestes premiers secours, initiation à la sécurité routière avec les gendarmes, tirs au but, démonstrations cirque, piste country, atelier pêche, spectacle des enfants….

Pour participer à la course : 10€ par push car (un véhicule peut concourir plusieurs fois, ex : fratrie)

Renseignements et inscriptions : 06.12.16.78.60 ou lesptitsroseaux@outlook.fr

Règlement et « mode d’emploi » pour la création d’un push-car : https://bit.ly/36ORYql

