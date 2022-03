Course de printemps Reichshoffen Reichshoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Reichshoffen

Course de printemps Reichshoffen, 23 avril 2022, Reichshoffen. Course de printemps Reichshoffen

2022-04-23 13:00:00 – 2022-04-23

Reichshoffen Bas-Rhin Reichshoffen 0 EUR Les « runners » sont attendus au Plan d’Eau de Reichshoffen pour la 19e Course du Printemps. Il ne s’agit pas d’une seule mais de plusieurs courses à Reichshoffen pour répondre aux attentes de chacun : décrocher une nouvelle victoire, se confronter aux meilleurs, améliorer ses performances ou relever un défi personnel. Ainsi les coureurs pourront s’inscrire au 5 km ou au 10 km, voire aux deux ! Cette année, ce rendez-vous sportif se réinvente avec un nouveau circuit, au départ du plan d’eau, mais passant par les rues de Reichshoffen. Inscriptions sur www.performance67.com avant le jeudi 21/04 à 10h ou à l’aide du bulletin d’inscription disponible en mairie ou à télécharger sur www.reichshoffen.fr. Les « runners » sont attendus au Plan d’Eau de Reichshoffen pour la 19e Course du Printemps. Il ne s’agit pas d’une seule mais de plusieurs courses pour répondre aux attentes de chacun. Ce rendez-vous sportif se réinvente avec un nouveau circuit. Sur inscription. +33 3 88 80 89 30 Les « runners » sont attendus au Plan d’Eau de Reichshoffen pour la 19e Course du Printemps. Il ne s’agit pas d’une seule mais de plusieurs courses à Reichshoffen pour répondre aux attentes de chacun : décrocher une nouvelle victoire, se confronter aux meilleurs, améliorer ses performances ou relever un défi personnel. Ainsi les coureurs pourront s’inscrire au 5 km ou au 10 km, voire aux deux ! Cette année, ce rendez-vous sportif se réinvente avec un nouveau circuit, au départ du plan d’eau, mais passant par les rues de Reichshoffen. Inscriptions sur www.performance67.com avant le jeudi 21/04 à 10h ou à l’aide du bulletin d’inscription disponible en mairie ou à télécharger sur www.reichshoffen.fr. Reichshoffen

dernière mise à jour : 2022-03-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Reichshoffen Autres Lieu Reichshoffen Adresse Ville Reichshoffen lieuville Reichshoffen Departement Bas-Rhin

Reichshoffen Reichshoffen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reichshoffen/

Course de printemps Reichshoffen 2022-04-23 was last modified: by Course de printemps Reichshoffen Reichshoffen 23 avril 2022 Bas-Rhin Reichshoffen

Reichshoffen Bas-Rhin