Course de Printemps La Ferté Macé, 30 avril 2022, La Ferté Macé.

Course de Printemps La Ferté Macé

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-16

La Ferté Macé Orne

Course nature circuit de 6km ou 13.5 km à la base de loisirs

ouvert à tous

course pédestre jeunes à partir de 10h et course des as juniors et vétérans H et F à 11h

