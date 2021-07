Le Vernet-Chaméane Le Vernet-Chaméane Le Vernet-Chaméane, Puy-de-Dôme Course de nuit à VTT « 30e de la Ronde du renard » Le Vernet-Chaméane Le Vernet-Chaméane Catégories d’évènement: Le Vernet-Chaméane

Puy-de-Dôme

Course de nuit à VTT « 30e de la Ronde du renard » Le Vernet-Chaméane, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Le Vernet-Chaméane. Course de nuit à VTT « 30e de la Ronde du renard » 2021-07-17 – 2021-07-17 11:59:00 11:59:00 la geneste 63580 le vernet chameane AIRE DE CAMPING CAR BOURG DU VERNET

Le Vernet-Chaméane Puy-de-Dôme Le Vernet-Chaméane EUR 17 17 30e RONDE DU RENARD une épreuve d’endurance VTT de NUIT adplevo@orange.fr +33 4 73 71 35 32 https://www.vttauvergne.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-19 par Pays d’Issoire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Le Vernet-Chaméane, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Vernet-Chaméane Adresse la geneste 63580 le vernet chameane AIRE DE CAMPING CAR BOURG DU VERNET Ville Le Vernet-Chaméane lieuville 45.49622#3.43153