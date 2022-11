COURSE DE NOËL CHEZ LES ELFES Abeilhan, 18 décembre 2022, Abeilhan.

COURSE DE NOËL CHEZ LES ELFES

Sourire d’Elfes organise sa 5ème course contre le cancer et leucémie pédiatrique. Amis coureurs et randonneurs, nous vous avons préparé une belle surprise : changement de décors, changement d’ambiance thème noël. Au programme : Début des inscriptions à 8h30 – Course enfant 1 km /2€ départ à 9h30. Randonnée 6 km / 8€ départ 10h. Course 6 km /5€ départ 10h. Course 12 km/ 10€ départ 10h.

