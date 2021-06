Haudricourt Haudricourt Haudricourt, Seine-Maritime Course de Moto Cross à Haudricourt Haudricourt Haudricourt Catégories d’évènement: Haudricourt

Seine-Maritime

Course de Moto Cross à Haudricourt Haudricourt, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Haudricourt. Course de Moto Cross à Haudricourt 2021-07-11 – 2021-07-11 Terrain de moto Cross Sous-les-Quesnes

Haudricourt Seine-Maritime Haudricourt Rendez-vous au terrain de Sous-les-Quesnes d’Haudricourt

Présence de 200 pilotes près d’Aumale – Toutes les cylindrées, des 125 au 500 cc, quads et de mini-motos

Initialement, l’épreuve de championnat de Normandie FFM était prévue le 9 mai 2021. Mais en raison des conditions sanitaires actuelles, l’ensemble du calendrier a été modifié.

Restauration et buvette sur place Infos : Antoine Baussard. Président du club : 02 35 04 97 22

Le championnat de Normandie proposé par le Moto-Club des Vallées d’Haudricourt (MCVH) Rendez-vous au terrain de Sous-les-Quesnes d’Haudricourt

Présence de 200 pilotes près d’Aumale – Toutes les cylindrées, des 125 au 500 cc, quads et de mini-motos

Initialement, l’épreuve de championnat de Normandie FFM était prévue le 9 mai 2021…. nelly.bourgeois@hotmail.com +33 2 35 04 97 22 http://mchaudricourt.fr/ Rendez-vous au terrain de Sous-les-Quesnes d’Haudricourt

Présence de 200 pilotes près d’Aumale – Toutes les cylindrées, des 125 au 500 cc, quads et de mini-motos

Initialement, l’épreuve de championnat de Normandie FFM était prévue le 9 mai 2021. Mais en raison des conditions sanitaires actuelles, l’ensemble du calendrier a été modifié.

Restauration et buvette sur place Infos : Antoine Baussard. Président du club : 02 35 04 97 22

Le championnat de Normandie proposé par le Moto-Club des Vallées d’Haudricourt (MCVH) dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Haudricourt, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Haudricourt Adresse Terrain de moto Cross Sous-les-Quesnes Ville Haudricourt lieuville 49.73371#1.7049