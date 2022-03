COURSE DE L’OIE Farschviller Farschviller Catégories d’évènement: Farschviller

Moselle

COURSE DE L'OIE Farschviller, 3 avril 2022, Farschviller. salle polyvalente rue du stade

2022-04-03

Farschviller Moselle Farschviller L’accueil des participants a lieu à partir de 8 h à la salle polyvalente, rue du Stade. La matinée débutera avec la course des oisons, les 4-6 ans qui s’élanceront à 9 h sur 300 mètres ; les 7-9 à 9 h 10 sur 600 mètres, et les 10-12 ans à 9 h 20 sur 1 200 mètres. Sur un parcours mi-route, mi-nature, de 10 kilomètres, la course de l’Oie partira à 10 h de la salle polyvalente. Les marcheurs sur 5 ou 10 kilomètres compléteront l’événement avec un départ à 10 h 20. Un ravitaillement est mis en place à mi-parcours et à l’arrivée. Buvette et restauration sur place.

Renseignements au 03.87.29.82.85. +33 3 87 29 82 85 Football Club de Farschviller

