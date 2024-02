Course de l’amitié Fessenheim, vendredi 31 mai 2024.

Course de l’amitié Fessenheim Haut-Rhin

Courses de 6,3 km (19h10) et de 10,2 km (19h30). Marche nordique de 8,8 km (19h). Transfert en bus depuis le complexe sportif. Pasta party offerte. Les non licenciés doivent fournir un certificat médical original. Les licenciés doivent fournir une photocopie de leur licence en cours. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 18:45:00

fin : 2024-05-31

allée de la Guyane

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est

