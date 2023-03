Course de LAHROSE Lahonce Lahonce Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Basses-Pyrénées Lahonce EUR 12 12 Au programme, une marche de 5 km et une course de 10 km, des lots à gagner, un repas pour le réconfort après l’effort. Bref, un moment convivial garanti !

Au programme, une marche de 5 km et une course de 10 km, des lots à gagner, un repas pour le réconfort après l'effort. Bref, un moment convivial garanti !

L'ensemble des bénéfices sera reversé à l'association Life is Rose, qui lutte contre la précarité provoquée par le cancer.

+33 6 72 46 39 80

