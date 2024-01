Course de la Saint-Valentin aux Buttes-Chaumont Parc des Buttes Chaumont Paris, 17 février 2024, Paris.

Le samedi 17 février 2024

de 09h30 à 19h00

.Public adultes. payant

Organisée par les Front Runners de Paris, association de course à pied LGBTQ+ de la région parisienne, la course de la Saint-Valentin est un événement emblématique de la vie du 19e arrondissement depuis l’an 2000.

La course

La course de la Saint-Valentin est avant tout un événement militant qui a pour objectif de sensibiliser le public à toutes les discriminations et en particulier celles liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Première course en couple à avoir été organisée dans la capitale, le parcours de 5 km en duo est ouvert aux couples mixtes et non-binaires, œuvrant ainsi à la visibilité des personnes LGBTQ+ dans un esprit de tolérance et de convivialité.

Lors de l’inscription, vous déclarerez le genre dans lequel vous vous reconnaissez : femme, homme ou non binaire. Nous voulons en particulier faire en sorte que les personnes transgenre se sentent bienvenues sur l’événement.

Événement sportif, la course de la Saint-Valentin vise également à montrer que la course à pied est un sport ludique et accessible à toutes et à tous. La course est labellisée par la Commission Départementale Running de la FFA. Le chronométrage est réalisé par Course Organisation.

Organisée le samedi le plus proche de la Saint-Valentin, cet événement festif célèbre la fête de tou·te·s les amoureux·ses. Il offre l’opportunité de découvrir le parc dans l’amour et la bonne humeur.

Parc des Buttes Chaumont Place Armand-Carrel 75019 Paris

Contact : http://frontrunnersparis.org/app/webroot/coursestvalentin/ http://frontrunnersparis.org/coursestvalentin/?page_id=507

Alexandre Cottin Arbres remarquable et lac des buttes Chaumont