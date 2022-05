Course de la Résistance – Randonnée pédestre de 8 km

Course de la Résistance – Randonnée pédestre de 8 km, 8 mai 2022, . Course de la Résistance – Randonnée pédestre de 8 km

2022-05-08 10:20:00 10:20:00 – 2022-05-08 EUR 5 10 Cette épreuve de 8 km est une course nature accessible à tous. Sa distance n’est pas sans rappeler la date commémorative du 8 mai ! dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville