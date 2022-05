Course de la Résistance – Cyclosportive 107km

2022-05-08 07:30:00 07:30:00 – 2022-05-08 09:30:00 09:30:00 EUR 6 13 Ce parcours de 107 km passera par les deux sites d’animation de la Course de la Résistance 2022.

Ce parcours proposera un passage par certains des sites les plus emblématiques du Vercors. dernière mise à jour : 2022-03-14 par

